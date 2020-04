Nový iPhone SE má oslovit majitele iPhonu 6. V Číně však příliš zájmu nevzbudil

Fotografie: apple.com

Nově představený iPhone SE (2020), který byl odhalen ve středu tohoto týdne, mile překvapil (rozuměj na poměry Applu) atraktivní cenou. Cupertinský gigant si jej na domácím trhu cení na sympatických 399 amerických dolarů a v České republice vyjde na stále únosných 12 990 Kč v základní 64GB variantě. Podle zdrojů agentury Reuters má telefon díky atraktivní ceně oslovit zejména stávající majitele iPhonu 6 (případně ještě starších) – tedy ty, kteří používají iPhone minimálně 4 až 5 let. Informace pro Reuters uvedla Annette Zimmermann z konzultační společnosti Gartner.

Apple's budget iPhone unlikely to make splash in China: Weibo poll https://t.co/mcp1KzTwWi — Reuters China (@ReutersChina) April 16, 2020

Diametrálně odlišná má být však situace v Číně, kde je pro uživatele velmi důležitá podpora 5G, kterou iPhone SE (ani žádný jiný iPhone) nedisponuje. Zjištění vyšlo najevo z hlasování pořádaného na sociální síti Weibo, v němž přibližně 60 % hlasujících uvedlo, že by si nový iPhone nekoupilo. Zhruba pětina respondentů by si iPhone SE (2020) koupila, zbytek by nákup novinky alespoň zvážil.