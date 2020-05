Nový Huawei Y8p nemá Google služby. Překvapí ale OLED displejem

Fotografie: Huawei

Huawei skrze své oficiální stránky consumer.huawei.com prezentuje model Y8p. Můžeme v něm ale s klidem vidět Honor 20 Lite či třeba Huawei Y6p. Vyznat se v nabídce produktů tohoto čínského výrobce je den ode dne těžší. Na každý pád: nejnovější Huawei Y8p má něco, čím může zaujmout. Do nižší střední třídy vstupuje s 6,3palcovým OLED displejem, který má Full HD+ rozlišení. Nadšení z displeje brzdí nasazení podprůměrného procesoru Kirin 710F, který výrobce pojí s 4/6GB operační pamětí + 128GB interní pamětí.

Zádrhel přichází v momentě, když budete chtít úložný prostor rozšířit. Zde by se měli v Huawei již konečně rozhodnout, jakou cestou se hodlají vydat. Prozatím to totiž vypadá na hod mincí. Některé smartphony využívají microSD karty, jiné méně obvyklé nanoSD. Huawei Y8p pracuje výhradně s nanoSD formátem o velikosti maximálně 256 GB. Prostředí obstarává nejnovější Android 10 a nadstavba EMUI 10.1. To nicméně znamená, že budoucí zájemci budou muset překousnout absenci Google služeb. Pokud hledáte čtečku otisků prstů, pak vězte, že ji Huawei tentokrát integroval přímo do displeje.

Na zadní straně je vertikálně seřazena trojice fotoaparátů. Jedná se o 48megapixelový snímač, 8megapixelový ultraširokoúhlý fotoaparát a 2megapixelovou kamerku pro práci s hloubkou ostrosti. Zbývá zmínit ještě čelní 16megapixelový fotoaparát, který má své místo v malém kapkovitém výřezu v displeji.

Konektivita na tom není vůbec zle. Výrobce telefon osadil USB-C i 3,5mm jackem. V případě bezdrátu se dostalo rovněž na NFC. Baterie má kapacitu 4 000 mAh a standardní 10W nabíjení.

Huawei Y8p bude nabízen ve světle modré a černé, přičemž cena by se měla pohybovat v přepočtu kolem 7 tisíc korun, což není málo. Dostupnost na českém trhu zatím oznámena nebyla.