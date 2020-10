Netradiční bonus. K Samsungu Galaxy S20 FE dostanete boty Vasky Teny ve stejné barvě

Fotografie: Samsung

„Nová řada Galaxy S20 FE nabízí pestrou škálu šesti barevných variant, ze které si vybere určitě každý. A protože mobilní telefon se stává čím dál více také módním doplňkem, nabízíme zákazníkům možnost doplnit ho botami Vasky Teny ve stejné barvě,“ říká Tomáš Balík ředitel mobilní divize společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak.

„Snažíme se naplnit přání a očekávání našich zákazníků, kteří vždy očekávají kvalitu, a především spolehlivost. Řídíme se heslem Tomáše Bati: Náš zákazník, náš pán. To je přesně to, co máme se Samsungem společné,“ doplňuje Václav Staněk, zakladatel a majitel úspěšné obuvnické společnosti Vasky ze Zlína.

V návaznosti na uvedení modelu Galaxy S20 FE v šesti barevených varinatách, včetně barvy Cloud Mint, představila firma Vasky novou barvu bot Teny Mint. Ke každé barevné variantě telefonu Galaxy S20 FE jsou nyní k dispozici odpovídající barvy bot Vasky, takže zákazníci můžou skvěle propojit vzhled mobilního telefonu s poctivými, ručně vyrobenými botami.

Jak akci využít?

Nejprve je potřeba zakoupit mobilní telefon Galaxy S20 FE u jednoho z vybraných obchodních partnerů Samsung. K získání voucheru je nutné zaregistrovat se na www.samsung-bonus.eu/cz, a to nejpozději do 14 dnů od nákupu, nejpozději však do 8. listopadu 2020.

Po registraci zadá zákazník údaje o objednávce podle znění pravidel. Po validaci vyplněných údajů je zákazníkovi na email zaslán voucher s unikátním kódem na boty Vasky Teny. Jakmile zákazník získá voucher, na stránkách vasky.cz si vybere boty Vasky Teny v požadované barvě a velikosti a uplatní voucher v plné výši ceny bot Vasky Teny, včetně nákladů na dopravu. Vasky zašlou vybrané boty do 14 dnů. Voucher je možné uplatnit do 31. ledna 2021.