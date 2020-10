Netflix v Americe navyšuje ceny. Projeví se zdražení i u nás?

České předplatitele streamovací služby Netflix pravděpodobně čeká zdražení. Ceny byly prozatím navýšeny na americkém trhu, a to u verzí Standard a Premium. Navýšení cen není nijak velké, konkrétně se jedná o 1 americký dolar (přibližně 23,5 Kč dle aktuálního kurzu) u předplatného Standard a dva dolary u Premium. Nejzákladnější verze předplatného Basic zůstává naceněna stejně.

Yesterday Netflix added another 1$ for their standard plan and 2$ for premium.



Once people are hooked, their willingness to pay increases drastically. Though, there will be a 'psychological maximum price' that might be reached soon. pic.twitter.com/3dUsfwlF1N