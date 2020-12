Netflix bude rodičům reportovat, jaký obsah sledují jejich děti

Streamovací gigant Netflix začne rodiče informovat o tom, na jaký typ obsahu se jejich děti rády dívají. Nově tak bude možné zjistit, kdo je oblíbenou postavou vašich ratolestí, co sledují nejčastěji a také získat doporučení ohledně dalšího obsahu, který by mladé diváky mohl zajímat. Souhrn informací bude rozesílán e-mailem majitelům Netflix účtů, kteří mají děti (respektive využívají dětské účty), pochopitelně se však rodiče mohou z odběru těchto dat také odhlásit.

