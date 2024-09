Nejodolnější Honor v historii? Chystá se model X9c

Fotografie: Honor

Honor zřejmě připravuje nový telefon, který bude zaměřen na to, aby odolal alespoň některým pádům bez větší úhony. Malajské zastoupení výrobce totiž láká na uvedení vůbec nejpevnějšího mobilu, který kdy Honor vyrobil. Dominantou pozvánky je také písmeno C. To nám dle gsmarena.com naznačuje, o jaký telefon by se konkrétně mohlo jednat.

V loňském roce Honor představil model X9b, který se chlubil vlastností „Ultra-Bounce Anti-Drop Display“, což mělo v praxi znamenat použití materiálů tlumících pády. Honor pak tvrdil, že mobil zvládne pády z 1,5metrové výšky bez úhony. Budoucí novinka má být ještě odolnější. Zmíněné písmeno C v názvu by pak krásně navázalo a označení připraveného telefonu by tak mělo být Honor X9c.

Předpokládá se, že se bude jednat o zařízení zhruba střední třídy, avšak je prozatím brzy o tom spekulovat. Informace o výbavě v tuto chvíli nejsou známé.