Nejodolnější chytré hodinky s Wear OS, přivítejte Casio G-Squad Pro

Fotografie: Casio

Chytré hodinky nemusí být jen na pohled obyčejné či křehké kvůli dotykovým displejům. G-Squad Pro GSW-H1000, které představilo Casio, vás však přesvědčí o opaku. Některým bude možná stačit fakt, že novinka spadá do řady G-Shock, jejíž kořeny sahají až do 80. let a řadily se do ní vždy jen ty nejvíce odolné kousky. Model G-Squad Pro GSW-H1000 chytré hodinky na první pohled skutečně ani nepřipomíná. Tělo je z titanu, zatímco tlačítka a části čelní strany z hliníku.

Robustní tělo se snadno skloubí s vysokou odolností, kdy je možné se potápět až do hloubky 200 metrů. Novinku nerozhází ani pády či nárazy. Na hodinkách je zapuštěný dvouvrstvý displej. Vrchní vrstva je monochromatická, v případě spodní se jedná o 1,2palcový LCD panel. G-Squad Pro přináší senzor srdeční frekvence, dokáže změřit také okysličení krve, hladinu stresu i váš spánek. Mezi funkcemi nechybí barometr, GPS a kompas. Provozovat můžete 15 různých sportovních aktivit a 24 aktivit ve vnitřních prostorech.

Hodinky jsou vybaveny Wear OS od Googlu, který umožňuje instalaci doplňkových aplikací z Google Play. Casio již do základu přidalo specifické ciferníky pro řadu G-Shock. Vraťme se ale zpět ke dvěma displejům. Vrchní monochromatický zobrazuje veškeré informace, které můžete potřebovat, a nejde pouze o čas a datum, ale také o čísla ze všech senzorů. Barevný displej slouží k doplňkovým aplikacím, grafům či speciálním ciferníkům.

Výdrž baterie je různá v závislosti na stylu používání. Pakliže budete neustále aktivně využívat druhý LCD panel, počítejte s jedním, maximálně dvěma dny. Situace se však výrazně mění v případě, že se budete spoléhat výhradně na monochromatický displej. V daný čas vzroste výdrž až na jeden měsíc.

Casio G-Squad Pro se mají prodávat za v přepočtu za 18 tisíc korun i s daní, což už samo o sobě dává tušit, že jsou určeny užší skupině náročných uživatelů. Na každý pád Casio prozatím nespecifikovalo dostupnost.