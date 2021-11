Nefunguje vám v Androidu 12 ovládání hlasitosti v Chromecastu? Je to záměr

Používání Chromecastu je silně návykové. Namísto zápolení se složitým menu televizoru jednoduše vyberete požadovaný obsah na telefonu nebo tabletu a pak jej stiskem jednoho tlačítka „přesunete“ na televizní obrazovku. Součástí pohodlí je i to, že správnou hlasitost můžete nastavit pomocí bočních tlačítek na mobilu.

Android 12 quietly disabled the ability to change the volume of a cast session by pressing the volume key on any screen. This will be re-enabled in Android 12L, but what's interesting is *why* it was disabled. A Googler said it was due to "a legal issue."https://t.co/LaM4CvIBBi pic.twitter.com/ARs6JjOTU2