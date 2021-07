Navigace Sygic nabídne cestovní pojištění přímo v aplikaci

Fotografie: Sygic

Vyrážíte na cesty? Patřičné pojištění je jednou z věcí, na kterou je ve shonu snadné zapomenout. Proto přichází populární navigace Sygic s novinkou: společnosti Union a Sygic spojily síly a vytvořily unikátní produkt. Navigační aplikace Sygic nabízí cestovní pojištění s připojištěním COVID-19 jako jediná na trhu. Navíc lze pojištění uzavřít přímo během cesty. Díky uživatelsky přívětivému designu se zákazníci pojistí během několika sekund, přičemž pojištění začíná platit okamžitě po zaplacení.

V aplikaci Sygic si můžete vybrat ze tří druhů pojištění: krátkodobé cestovní pojištění, krátké pojištění s připojištěním pro COVID-19 a dlouhodobé (roční) cestovní pojištění. Krátkodobé pojištění zahrnuje krytí lékařských nákladů v Evropě až do výše 250 000 eur pro běžné činnosti a všechny běžné sportovní a volnočasové aktivity, prémiové asistenční služby 24/7, pojištění nákladů spojených s vycestováním a ubytováním blízké osoby v místě hospitalizace, a to vše bez spoluúčasti. V alternativě s připojištěním COVID-19 jsou ještě zahrnuty i léčebné náklady onemocnění COVID-19 až do výše 50 000 eur.

Roční pojištění je výhodné pro ty, kdo stráví minimálně 25 dnů ročně na cestách. Jeho zakoupením zákazníci získají pojištění pro opakované cesty do zahraničí na 365 dnů, přičemž maximální délka pojištěním jedné cesty je 30 dnů. Součástí jsou i léčební náklady v Evropě a okolních zemích až do výše 250 000 eur pro běžné aktivity a vybrané sportovní a volnočasové aktivity.

Cestovní pojištění v Sygic GPS Navigation je k dispozici nejenom pro řidiče s placenou navigační licencí Sygic. Pojistit se může kdokoliv, kdo má Sygic v mobilu, a to i v bezplatné verzi navigace, i když cestuje letadlem, autobusem, vlakem, lodí nebo na motocyklu. Pojištění je zatím dostupné pro telefony se systémem Android, verze pro iOSse objeví ještě v průběhu tohoto léta.