Nadstavba MIUI 12 se blíží. Představí se příští týden

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Xiaomi na weibo.cn informovalo o tiskové konferenci, kterou plánuje na pondělí 27. dubna. Hned zkraje příštího týdne dojde k představení nejnovější generace nadstavby MIUI 12. Prozatím však nejsou známé prakticky žádné podrobnosti.

Naopak prosákly informace, opět skrze weibo.cn, o další chystané novince spadající do letošní řady Mi 10. Mělo by se jednat o model Mi 10 Youth, který má vycházet ze smartphonu Xiaomi Mi 10 Lite, jenž byl již dříve oznámen pro Evropu. Také varianta s přídomkem Youth Edition má nabízet podporu 5G a zřejmě i Snapdragon 765G. Novinka bude lákat především na sestavu čtyř fotoaparátů, mezi kterými by neměl absentovat teleobjektiv, neboť můžeme spatřit nápis 50× zoom. Je nasnadě, že maximální hodnota bude digitálního rázu.