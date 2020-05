Ke globálnímu odhalení nadstavby MIUI 12 dojde 19. května

Nadstavba MIUI 12 výrobce Xiaomi se dočká globálního představení již v úterý příštího týdne. Datum bylo zveřejněno na twitterovém účtu obsahujícím jednoduchou matematickou hádanku, po jejímž rozluštění dostanete číslo 19.

Mi fans can figure out the answer. How about you?

This is a very important message! If you get the answer, remember this important day. #MIUI #MIUI12 pic.twitter.com/3WVDJDTYCm