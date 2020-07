Nadstavba EMUI slaví 8. narozeniny a 11. verze dorazí ke konci roku

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Téměř každý přední výrobce chytrých telefonů si připravil vlastní styl nadstavby nad Androidem. Vrchol popularity nadstaveb je již za námi, avšak v pozměněných podobách přežívají u mnoha výrobců. Například Huawei přišel s vlastním řešením na sklonku roku 2012, kdy světu představil nadstavbu tehdy zvanou Emotion UI. Později byl název zkrácen do současné podoby – EMUI. Prostými počty zjistíme, že v letošním roce uplyne 8 let od vydání první verze EMUI.

Při této příležitosti chystá Huawei představit další generaci, naznačil to Dr. Wang Chenglu, prezident softwarového oddělení Huawei, skrze weibo.com. Prozatím o EMUI 11 mnoho nevíme, avšak předpokládá se, že prvně bychom finální podobu měli spatřit v řadě telefonů Mate 40, u kterých se předpokládá podzimní premiéra.

Dr. Wang Chenglu rovněž zmínil pokračující snahu Huawei přilákat další vývojáře do Huawei Mobile Services, díky čemuž by mělo rychleji přibývat aplikací v obchodě AppGallery, který by měl být dle plánů čínského výrobce více konkurenční pro Google.