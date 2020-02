Motoroly One Vision a One Action získávají nejnovější Android 10

České zastoupení značky Motorola dnes oznámilo vypuštění aktualizace na nejnovější Android 10 hned pro dva loňské modely: Motorolu One Vision a Motorolu One Action. Na oba telefony vyšla aktualizace 10. února a její velikost se pohybuje kolem 750 MB. Aktualizace pro Motorolu One Vision má označení QSA30.62-24 a přináší bezpečnostní záplaty z 1. ledna 2020, tedy takřka ty nejnovější. U One Action má software označení QSB30.62-17 a bohužel bezpečnostní záplaty jsou paradoxně starší, platné k 1. prosinci 2019.

Kromě nového Androidu se můžete těšit na několik vylepšení v samotném systému. V prvé řadě jde o tmavý režim napříč celým prostředím. Inovací a vylepšením prošlo ovládání gesty. Vhod přijdou nové inteligentnější notifikace s rozšířenými možnostmi pro rychlou odpověď. Aktualizace by měly české a slovenské kousky nabídnout automaticky.

Motorola One Vision Rozměry 160,1 × 71,2 × 8,7 mm , 180 g Displej TFT IPS, 6,3" (2 520 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Samsung Exynos 9609 , 4×1,64 GHz + 4×2,21 GHz Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 128 GB , microSDHC Akumulátor 3 500 mAh , doba nabíjení: 1:58 hodin 4 990 Kč