Motorola připomíná, že se skládací Razr blíží. Vydala 3 pěkné reklamy

Na konci letošního roku patrně nejvíce zaujala Motorola se znovuzrozením legendy jménem Razr. Ta se sice i v roce 2019 drží véčkové konstrukce, avšak zaujala ohebným displejem. Pro mnohé tak vznikl velmi praktický telefon, který je v zavřeném stavu malý, avšak v rozevřeném nabízí skutečně velký displej. Již v příštím měsíci odstartuje prodej u amerického operátora Verizon a výrobce proto opět hodlá zvýšit povědomí o klíčové novince.

To samozřejmě hodlá udělat masivní marketingovou kampaní. V současnosti Motorola zveřejnila trojici videí, ve kterých se blíže seznámíme se samotným telefonem. V úplně prvním videu se výrobce snaží upozornit na to, že skládací telefon je přeci jen citlivější zařízení a je k němu nutné náležitě přistupovat. Kupříkladu dbát na to, aby se k displeji nepřiblížily ostré předměty. Naopak voda telefonu nevadí, celý povrch totiž vodu odpuzuje.

Ve druhém videu se výrobce zaměřil na snadné ovládání. RAZR bude prošpikován gesty a ovládání skrze jedno tlačítko. Zde je však nutné říci, že nejde o nic přelomového a většinu z nich známe. Nejen ovládání prostředí systému Android, ale také rozsvícení diody pouhým zatřesením telefonem.

Poslední video se soustředí na schopnosti fotoaparátu a jeho různé režimy, které by měly uspokojit i ty náročnější fotografy.