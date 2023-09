Motorola pracuje na novém telefonu se záhadným vzhledem

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Motorola vydává ve střední třídě jeden telefon za druhým a do tohoto segmentu zřejmě zamíří i další prozatím tajné zařízení, o kterém na sociální síti X informoval Evan Blass. V tuto chvíli není známé oficiální označení, ale kódové zní XT-2417. K dispozici je pouze jediný obrázek telefonu. Vzhledem se chystaná novinka do značné míry odlišuje od současné produkce Motoroly, kdy působí až lehce fádně. Díky tomu by ale mohla zaujmout ty, kteří neholdují lesklým či jinak blyštivým povrchům. Vidíme telefon s oblými přechody a zakulacenými rohy v šedém odstínu. Modul se dvěma fotoaparáty pak vystupuje pozvolna nad okolní povrch. Všimnout si lze hlavního snímače s 50 Mpx.

Na pravém boku zařízení je dvojtlačítko sloužící k regulaci hlasitosti a následně odemykací klávesa. Ta je spíše menší a rozhodně v ní nebude čtečka otisku prstů. Představit si dnes telefon bez této vymoženosti lze jen těžko, je tudíž velice pravděpodobné, že ji najdeme přímo v displeji. Tím pádem by se mohlo jednat o AMOLED panel. Zařazení telefonu spíše do cenově dostupnějšího segmentu naznačují vcelku velké rámečky kolem displeje.

Předpokládá se, že neznámá novinka zamíří buď do řady Moto G, nebo do Moto E. Bohužel konkrétní informace o výbavě nejsou známé, totéž platí pro termín představení. Můžeme si ale alespoň trochu zaspekulovat. Na displeji je vidět datum 23. září, což samozřejmě může být dnem oficiálního odhalení.