ThinkBook “codename Flip” AI PC je dalším důkazem, že Lenovo žije budoucností

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Lenovo nás nepřestává udivovat, co se jeho notebooků týká – po notebooku s transparentním displejem a rolovacím displejem nám v rámci veletrhu MWC 2025 ukázalo další z řady konceptů, tentokrát notebook se dvěma panty a ohebným panelem. Díky tomu můžete snadno zdvojnásobit velikost úhlopříčky vždy, když je to potřeba.

Na cesty ideální

Pokud i na cestách potřebujete velkou úhlopříčku, většinou to dopadne tak, že si s sebou vezmete externí displej. Lenovo se však snaží dokázat, že v budoucnu tohle zapotřebí nebude, a dokazuje to právě modelem ThinkBook Flip AI PC. Díky konstrukci se dvěma panty a ohebným panelem dokáže velikost displeje zdvojnásobit, a to jednoduše, na pár pohybů. Takto rozměrný panel se bude hodit nejen vývojářům, ale také lidem, kteří často využívají pokročilý multitasking. Výsledná úhlopříčka poté nabídne 18,1 palce.

Pokud takto velký displej potřebovat nebudete, stačí jej opět „sklopit“. Fungovat tak může i jako podpůrný stojánek, navíc s funkcí sekundárního displeje. To se může skvěle hodit například při prezentacích s klienty, kdy protistrana vidí přesně to, co aktuálně vidíte vy. Obrazovku lze navíc sklopit tak, že výsledné zařízení bude připomínat (trochu tlustší) tablet. Samozřejmostí je přítomnost Thunderboltu 4, Lenovo plánuje i čtečku otisků prstů a speciální Smart ForcePad touchpad, který bude zobrazovat i alfanumerický blok a ovladač multimediálních funkcí.

ThinkBook “codename Flip” AI PC je plnohodnotný notebook s napevno spojenou klávesnicí, nejde tedy o formát bezdrátové Bluetooth klávesnice, kterou byste mohli omylem zapomenout doma. I přes velmi specifickou konstrukci nechybí přední kamera, která poslouží při videokonferencích – nachází se ve speciálním výřezu. Lenovo plánuje, že v době uvedení na trh bude ThinkBook “codename Flip” AI PC poháněn umělou inteligencí, která se postará o většinu běžných úloh.

Dostupnost a cena?

ThinkBook “codename Flip” AI PC je prozatím prezentován jako koncept, cena ani dostupnost tak prozatím nejsou známy.