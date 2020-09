Motorola Moto E7 Plus láká na velký displej a dlouhou výdrž

Fotografie: Motorola

Motorola pomalu obnovuje své portfólio a dnes skrze oficiální stránky představila základní Moto E7 Plus. Případní zájemci se mohou těšit na 6,5palcový HD+ displej nebo slušný procesor Snapdragon 460, který se pojí se 4GB operační pamětí. Pro vaše data je připraveno 64GB úložiště, ze kterého bude celých 49 GB čekat jen a jen na vás. Kdyby to bylo málo, nechybí slot pro paměťovou kartu.

Nasazen je Android 10, který můžete zabezpečit otiskem prstu, čtečka je na zadní straně. Na stejném místě, pouze o kousek vedle, je sestava dvou fotoaparátů. Hlavní snímač má 48 megapixelů a doplňuje jej 2megapixelová kamerka pro práci s hloubkou ostrosti. Čelní fotoaparát je zakomponován do displeje pomocí malého výřezu a má 8 megapixelů.

Velkým tahákem bude baterie s kapacitou 5 000 mAh. Stinnou stránkou levnějšího telefonu je pomalé 10W nabíjení. Aby toho nebylo málo, chybí novince dvě zásadní věci. Výrobce nasadil microUSB konektor, který by v telefonu roku 2020 již neměl co dělat. Kromě nasazení starého konektoru Motorola vypustila také NFC, protože kdo dnes platí telefonem, že?

Motorola Moto E7 Plus se nejprve dostane na brazilský trh, a to v bronzové a modré. Cena je v přepočtu až nebezpečně vysoká a činí 7,5 tisíc korun. Pokud se novinka dostane i do Evropy, lze očekávat, že cena bude startovat podstatně níže.