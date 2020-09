Motorola oficiálně představuje modely Moto G9 Plus a Moto E7 Plus. Kolik budou stát?

Fotografie: gizmochina.com

Dvojice novinek od Motoroly, o nichž jsme vás již dříve informovali, se dnes dočkala oficiálního představení na českém trhu. Lépe vybavená Moto G9 Plus s velkou 6,8" obrazovkou, 5 000mAh baterií a 64Mpx hlavním snímačem zájemce vyjde na 6 999 Kč. Cenově dostupnější Moto E7 Plus, která se rovněž chlubí 5 000mAh baterií nebo 6,5" displejem, bude nabízena za doporučenou maloobchodní cenu 3 999 Kč. Dobře vybavenou Motorolu Moto G9 Plus pro vás v současnosti testujeme a již brzy se podělíme o naše první dojmy.

Technické parametry Motorola Moto G9 Plus Kompletní specifikace Konstrukce 170 × 78,1 × 9,7 mm , 223 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,81" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 730 , CPU: 2×2,2 GHz + 6×1,8 GHz , GPU: Adreno 618 Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost říjen 2020, 6 999 Kč