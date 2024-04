Motorola Edge 50 Pro využívá Snapdragon 7 Gen 3 a láká 125W nabíjením

Motorola dnes v indickém Dillí představila očekávanou novinku vyšší střední třídy nazvanou Edge 50 Pro. Vypadá luxusně a například zadní strana je potažena silikonovou veganskou kůži. Samotná konstrukce je však kovová. Zakřivení se kromě zadní strany dočkal i pOLED displej s úhlopříčkou 6,7". Počítat můžete s 1,5K rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas dosahuje až 2 000 nitů.

O výkon se stará Snapdragon 7 Gen 3 společně s až 12GB RAM a 512GB interní pamětí. Existovat však budou i verze 256+12 GB a 128+8 GB. Samozřejmostí je zcela nový Android 14 s novou nadstavbou Hello UI, která však zcela postrádá aplikace třetích stran, pouze je zde minimum navíc od Motoroly. Výrobce slíbil tři roky aktualizací samotného Androidu a 4 roky bezpečnostních záplat. Ty ale budou chodit jen ve čtvrtletním cyklu. Radost udělá přítomnost stereo reproduktorů i zvýšená odolnost IP68.

Unleash your inner artist with #MotorolaEdge50Pro! AI-Powered Camera, Pantone display turn moments into art. Special launch offer: ₹2000 off, net price from ₹27,999/-.



Sale starts 9th April @Flipkart, https://t.co/azcEfy1Wlo, & all leading retail stores.#IntelligenceMeetsArt