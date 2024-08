Motorola chystá další zajímavý mobil, co bude umět Moto G45 5G?

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Server phonearena.com upozornil na to, že Motorola pracuje na dalším telefonu, který bude pravděpodobně patřit do kategorie cenově dostupnějších. Bude se jmenovat Moto G45 5G a přinese podobný design jako novější a zjevně výše postavená Moto G85 5G. Připravovanou novinku si nicméně můžete detailně prohlédnout na uniklých renderech (viz příspěvek ze sociální sítě X níže), které jako první přinesl smartprix.com.

Moto G45 5G Launch Date, Specs, and Design Revealed https://t.co/EDfcQDvYJ7 #MotoG45 — Smartprix (@Smartprix) August 14, 2024

Mobil by měl být dostupný v několika barevných provedeních, jimž Motorola přezdívá Brilliant Blue, Brilliant Green a Viva Magenta. Záda přitom mají být z veganské kůže, s níž jsme se až doposavad povětšinou setkávali spíše u zařízení z vyšších cenových pater.

V Indii by měl telefon stát asi jen 15 tisíc rupií, což jsou při prostém přepočtu asi čtyři tisíce korun, ovšem kdyby se telefon dostal i do ČR, bude cena jistě vyšší. Ceně nicméně odpovídá výbava, která zahrnuje 6,5" displej s HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Kromě toho se mluví o nasazení procesoru Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, 4GB RAM, 5 000mAh baterii a primárním 50Mpx fotoaparátu.