Mobily Poco F5 a Poco F5 Pro jsou potvrzeny. Představí se 9. května

Začátkem května dojde k představení dvou nových telefonů značky Poco. Konkrétně půjde o Poco F5 a Poco F5 Pro, jak potvrdil samotný výrobce. Jak je však u mnohých mobilů s logem Poco na těle zvykem, zřejmě nepůjde o zcela nové kousky, alespoň co se výbavy týče. Spekuluje se, že Poco F5 bude globální verzi již představeného Redmi Note 12 Turbo, což v praxi znamená, že bychom se měli dočkat telefonu s moderním procesorem Snapdragon 7+ Gen2.

V případě Poca F5 Pro se hovoří o výrazné shodě s dříve oznámeným Redmi K60, což by mimochodem znamenalo Snapdragon 8+ Gen1. Obě novinky Poco odhalí již 9. května, tedy za necelé dva týdny. Těšit se můžete samozřejmě i na živý přenos, o kterém vás včas budeme informovat.

Imposters will fall, the F'In King will rule them all👑

Ascend the throne or be overthrown📱#POCOF5 global debut on 09.05.2023 @ 5:30PM.#ReturnOfTheKing pic.twitter.com/wt6mqY6cQC