Mobilních hrozeb loni ubylo, nebezpečně však narostl počet bankovních trojanů

Fotografie: pixabay.com

Kaspersky loni zachytil 5 683 694 škodlivých instalačních balíčků (o 2,1 milionu více než v roce 2019), 156 710 nových trojanů pro mobilní bankovnictví a 20 708 nových mobilních ransomware. Kybernetičtí zločinci při škodlivých kampaních využívali sociální inženýrství, přičemž nejběžnějším způsobem bylo, že zaměnili legitimní aplikaci, která byla v té době populární, za jinou, a to škodlivou. „Jediné, co útočníci musí provést, aby jejich kampaň byla úspěšná, je vybrat správnou aplikaci, o kterou je momentálně největší zájem,“ upozorňuje Michal Lukáš, Head of presales společnosti Kaspersky pro region střední a východní Evropy.

The annual report 'Mobile malware evolution 2020' is out!



Highlights:

✅ Mobile banking Trojans on the rise

✅ Mobile #ransomware Trojans in decline

✅ #COVID19 theme actively used



Details 👉 https://t.co/XvHdgT11NR pic.twitter.com/1MVckW2Pg8 — Eugene Kaspersky (@e_kaspersky) March 1, 2021

Jasným trendem bylo zneužívání tématu COVID-19

V loňském roce si útočníci velice oblíbili aplikace, které nějak souvisely s řešením pandemie COVID-19. Slovo COVID se v různých kombinacích vyskytovalo v názvech instalačních balíčků, které obsahovaly spyware a bankovní trojany, adware a jiné druhy malware. Kaspersky v tomto ohledu zaznamenal škodlivé kampaně aplikací covid.apk, covidMapv8.1.7.apk, tousanticovid.apk, covidMappia_v1.0.3.apk nebo coviddetect.apk. Útočníci umístili tyto aplikace na speciálních webových stránkách a hypertextové odkazy distribuovali prostřednictvím spamu.

Dalším trendem loňského roku bylo, že celková dynamika mobilních útoků klesala. Průměrný počet zachycených útoků na mobilní zařízení loni klesl v porovnání s rokem 2019 o 865 tisíc. Může se to zdát hodně, ale představuje to jen 1,07 % z celkového počtu útoků, takže nejde o žádný razantní pokles. Navíc snižování počtu útoků Kaspersky evidoval zejména v první polovině roku 2020, kdy se svět, včetně hackerů, potýkal s chaosem způsobeným pandemií dosud neznámého koronaviru. V druhé polovině roku 2020 se počty útoků na mobilní zařízení začaly opět zvyšovat.

Mezi velmi četné hrozby, či spíše nepříjemnosti, patřil adware, tedy nevyžádané reklamy. Ačkoli celkový počet případů zachyceného adwaru loni meziročně klesl, zvýšil se jeho podíl na veškerém detekovaném škodlivém mobilním software, a to z 12,85 % v roce 2019 na loňských 14,62 %. Tvůrci adwaru navíc v loňském roce stále více spolupracovali s vývojáři malwaru, a zejména pak s těmi, co se specializují na botnety. Jejich prostřednictvím totiž můžou skrytě znovu instalovat adware do zařízení, z něhož ho uživatel obtěžovaný nevyžádanou reklamou smazal. Nejčetnějším typem adware zachyceným v roce 2020 byl malware z rodiny Ewind, který představoval takřka dvě třetiny ze všech zachycených adware.

Rostl počet útoků na mobilní bankovnictví

V druhé polovině roku 2020 zaznamenal Kaspersky viditelný nárůst počtu útoků trojany zaměřenými na mobilní bankovnictví jako Asacub a Wroba. Zločinecké skupiny se také stále častěji pokoušely získat citlivé údaje o bankovních účtech. Ovlivnila to také pandemie COVID-19, kvůli níž se k mobilnímu a online bankovnictví museli uchýlit i uživatelé, kteří dříve využívali spíše služeb kamenných poboček bank.

A které země v loňském roce obecně nejvíce postihoval mobilní malware? Více než dvě třetiny zachycených hrozeb připadají na Írán (68 %), s velkým odstupem následují Alžírsko (31 %), Bangladéš (26 %) a Maroko (23 %). Mezi deset nejpostiženějších zemí se nedostal žádný evropský nebo americký stát. Sofistikovanější útoky však směřovaly na rozvinutější trhy. Například bankovnímu mobilnímu malwaru nejvíce čelili uživatelé v Japonsku (2,83 %), na Tchaj-wanu (0,87 %) a ve Španělsku (0,77 %). Mobilní trojany útočily nejvíce ve Spojených státech (2,25 %), Kazachstánu (0,77 %) a v Íránu (0,35 %).

Podrobnější informace o vývoji mobilních hrozeb v roce 2020 si můžete přečíst na securelist.com.