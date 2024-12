Místo vánočního shonu čas s vašimi blízkými: vše najdete na Allegro.cz

Fotografie: Allegro

Vánoční sezóna je tu a Allegro.cz je tím pravým místem pro vaše vánoční nákupy. Za výhodné ceny tam pořídíte dárky pro všechny na vašem seznamu, nebo vánoční dekorace, které promění váš domov v pohádku.

Češi jdou do Vánoc naplno! Podle průzkumu pro Allegro.cz utrácíme za dárky více než za narozeniny nebo výročí, přičemž 70 % z nás je ochotno překročit původně stanovený rozpočet – a to mnohem více než například Slováci (57 %) nebo Poláci (48 %).

Co Češi kupují? Milujeme dokonalou rovnováhu mezi praktičností a osobním rozměrem. Ať už jde o nejnovější technologické vychytávky, doplňky do domácnosti nebo jedinečné dárky, které ukážou, že jsme nad výběrem opravu přemýšleli, chceme nakupovat hlavně smysluplně. A právě v tom vám pomůže Allegro.

Vánoční slevy? Máme a můžete je vidět

Hledáte hračku, která potěší vaše dítě, stylový módní doplněk pro blízkého, nebo nejnovější technologické vychytávky, které usnadní život celé rodině? Allegro má vše – a navíc za ceny, které nezruinují váš rozpočet.

Letos tržiště spustilo speciální online adventní kalendář, který každý den nabízí nové produkty ve slevě. Je to zábavný způsob, jak odpočítávat dny do Vánoc a zároveň ušetřit na dárcích a dekoracích, které hledáte.

Díky štítku „Záruka nejnižší ceny“navícnakupujete s jistotou, že jste našli tu nejlepší nabídku. Pokud uvidíte produkt za nižší cenu na některém z českých e-shopů na seznamu a oznámíte to Allegru do 72 hodin od nákupu, dostanete voucher v hodnotě 300 % cenového rozdílu – to je dvojnásobek obvyklých 150 %!

Neutraťte roční prémie za poštovné

Allegro si uvědomuje, že poplatky za dopravu nejsou příliš oblíbené, zvlášť když kupujete dárky pro celou rodinu. Abyste se vyhnuli poštovnému, doporučujeme využít program Allegro Smart!.Ten pořídíte až do konce prosince za akční cenu 199 Kč na rok a budete si tak moci užívat neomezenou dopravu svých zásilek – bez jakýchkoliv dalších poplatků, a to ani za vrácení zboží!

Ať už nakupujete dekorace, technologické vychytávky nebo hračky, Allegro Smart! vám vždy pomůže ušetřit. Pokud ještě váháte, můžete si službu nejprve vyzkoušet prostřednictvím 8 bezplatných doručení během 8 měsíců.

Navštivte Allegro.cz, vyřešte všechny dárky na jednom místě a užívejte si advent s těmi, na kterých vám skutečně záleží.