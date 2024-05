Allegro přichází s akcí Smart! Week, nabídne slevy až 50 %

Fotografie: Allegro

Vyberte si z tisíce výhodných nabídek včetně elektroniky a sportovních potřeb. Oblíbená internetová nákupní platforma Allegro si připravila pro české zákazníky slevovou akci Smart! Week, která se u nás koná vůbec poprvé. Od 13. do 22. 5. můžete vybírat z tisíců výhodných nabídek napříč kategoriemi, a to včetně produktů z oblasti elektroniky. Kromě slev až do výše 50 % je součástí akce i zvýhodněná nabídka předplatného programu Allegro Smart! a také možnost si ho bezplatně vyzkoušet.