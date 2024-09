Allegro Days nabídnou slevy až 40 %

Fotografie: Allegro

Nákupní platforma Allegro si na týden od 2. do 8. 9. připravila tisíce produktů se slevou až 40 %. V nabídce zaujmou třeba výrazně zlevněné domácí spotřebiče a pomocníci do domácnosti, se kterými bude návrat do pracovního režimu po létě o něco jednodušší. Každý nákup navíc chrání služba Allegro Protect.