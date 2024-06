Allegro Days jsou tu, ušetřit můžete až 40 %

Fotografie: Allegro

Elektronika, sportovní vybavení, ale i domácí a zahradní potřeby s výraznou slevou. Internetová nákupní platforma Allegro přichází s letními Allegro Days. Oblíbená nákupní akce proběhne v týdnu od 3. do 9. června a nabídne slevy až 40 % napříč všemi kategoriemi zboží.

Slevová akce Allegro Days opět nabídne stovky zlevněných produktů z různých kategorií zboží. Výhodné nabídky na vás čekají v sekcích elektroniky, hraček, ale i módy, sportu nebo potřeb pro dům a zahradu. Využijte výhodné nabídky na fotoaparáty, powerbanky, bluetooth reproduktory a spoustu dalších technologických vychytávek, které jistě oceníte na vaší dovolené nebo výletech do přírody.

Díky tomu, že Allegro sdružuje více než 150 tisíc nabídek od více než 30 tisíc obchodníků, a to včetně MALL a CZC, umožňuje vám nakoupit vše pohodlně na jednom místě. Řadu produktů najdete navíc na allegro.cz za vůbec nejvýhodnější cenu – platforma totiž denně srovnává ceny vybraných českých e-hopů a skrze službu „Záruka nejnižší ceny“ značí ty, které najdete na tržišti nejlevněji. A pokud byste produkt přeci jen našli na jiném vybraném českém e-shopu za nižší cenu a nahlásili to platformě do 72 hodin od nákupu, Allegro vám garantuje refundaci ve výši 150 % cenového rozdílu.

Zákazníci, kteří jsou registrovaní v Allegro programu Smart!, mohou využít doručení zboží zdarma nebo jeho bezplatné vrácení. Program Smart! je dostupný za měsíční poplatek ve výši 59 Kč nebo zvýhodněný roční ve výši 299 Kč. Každý nákup je pak zabezpečen programem Allegro Protect, který chrání nakupující před nepředvídatelnými okolnostmi po uskutečnění nákupu jako je chybějící, neúplná, nesprávná či poškozená objednávka.

Všechny nabídky v rámci Allegro Days jsou dostupné na hlavní stránce kampaně, jednotlivé produkty jsou zároveň označeny speciálním štítkem. Díky garanci férových slev máte navíc jistotu, že nakupujete opravdu výhodně – jejich výše je totiž vždy odvozena z nejnižší ceny daného zboží za posledních 30 dnů.