Microsoft Surface Duo by u nás mohl být k dostání na jaře příštího roku

Fotografie: Microsoft

Pokud si brousíte zuby na skládací Microsoft Surface Duo, máme pro vás dobrou zprávu. Podle zdrojů windowsarea.de by se totiž na jaře příštího roku mohl začít prodávat v Německu. To také znamená, že by se tento unikátní telefon mohl formou přeprodeje podívat i do českých e-shopů, případně by alespoň mělo být možné jej relativně snadno objednat přímo z Německa. Na kolik si jej Microsoft ocení na německém trhu však zatím zůstává s otazníkem.