Microsoft Surface Duo 2 v testu odolnosti. Má nějakou zásadní slabinu?

Fotografie: Microsoft

Poslední roky patří telefonům, které opustily nudnou konstrukci ve stylu „velké placky“. Zatímco Samsung se pustil do využívání ohebných displejů, Microsoft přišel s podobným konceptem, avšak kloubem k sobě spojil dva nezávislé displeje. Každého ale automaticky napadne, jak bude taková konstrukce odolná vůči nešetrnému zacházení. Naštěstí je tu autor YouTube kanálu JerryRigEverything, jehož videa nám pomohou udělat si jasnou představu, co telefon ještě vydrží a co už ne.

Tentokrát si vzal na paškál Microsoft Surface Duo 2. Vylepšený model odstranil spoustu nedostatků svého předchůdce, a tak se může leckomu jevit jako atraktivní pracovní nástroj. Jak si ale poradí s nástrahami běžného používání? Jeho displeje jsou pokryty skly Gorilla Glass Victus, takže nabídnou srovnatelnou odolnost proti poškrábání jako běžné telefony. Boky jsou však plastové, a tedy i náchylnější na škrábance, které mohou v extrémním případě až vyřadit z provozu čtečku otisků prstů.

A nyní k samotnému kloubu. Ani prudší uzavření neponičí displeje uvnitř, stejně dobře si telefon poradí i se snahou otevřít je v opačném směru. Je překvapivé, jak moc se sendvičová konstrukce vlivem tlaku prohýbá, ale nutno podotknout, že ochranné sklo přežije i takové změny tvaru bez popraskání.