Měsíční zkušenosti s Xiaomi 11 Lite NE. Horký kandidát na krále střední třídy?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Xiaomi 11 Lite NE 5G je jedním z nejlépe vybavených smartphonů ve své kategorii. Za cenu startující na 8 tisících Kč (i méně) lze získat telefon osazený výkonným 5G procesorem Snapdragon 778G, 90Hz AMOLED displejem s malým průstřelem a stereo reproduktory i slušnou fotovýbavou. Jaké jsou dojmy z Xiaomi 11 Lite NE po zhruba měsíci používání?

Čtečka otisků na svém místě

Xiaomi vsadilo na kapacitní čtečku otisků prstů na pravém boku, na kterou nedají dopustit ani mnohé podstatně dražší smartphony. A podle mě je to dobře. Čtečka otisků prstů je totiž nejen spolehlivá, ale zároveň ji můžete snadno nahmatat i poslepu. Během dlouhodobějšího používání tak není problém telefon odemknout již během vytahování zařízení z kapsy, což by u čtečky integrované do obrazovky zkrátka nebylo možné. Spokojen jsem také se samotným umístěním, které je na můj vkus (a mé ruce) tak akorát vysoko nebo možnost nastavení, jestli má čtečka reagovat na pouhé přiložení prstu, nebo musí proběhnout i zmáčknutí tlačítka.

90Hz AMOLED s malým průstřelem

Důležitým parametrem každého telefonu je zobrazovací panel, který má v případě Xiaomi 11 Lite NE 6,55" uhlopříčku a chrání jej poměrně prémiové ochranné sklo Gorilla Glass 5. Během používání jsem byl naprosto spokojen s maximálním i minimálním jasem či 90Hz obnovovací frekvencí, která je dnes už spíše jen průměrem, ale stále představuje nejznatelnější skok pro uživatele, kteří přejdou s 60Hz obrazovky.

Méně diskutovaným parametrem je velikost průstřelu pro selfie kamerku, který je v tomto případě opravdu příjemně malý a nezadá si ani s podstatně dražšími smartphony. Navíc je umístěn v levém horním rohu a ani softwarově aktivovaný „notch“ si tak z obrazovky neukousne zase až tak moc. Ne, že bych osobně softwarový notch využíval, ale líbí se mi, že je možné předem nadefinovat, u kterých aplikací se má aktivovat.

Na hraní her jako stvořený

Díky nasazení osvědčeného procesoru Snapdragon 778G je bezproblémová nejen 5G konektivita, ale také hraní i náročnějších her na vyšší detaily. Čipset je tak v kombinaci s velkým displejem a stereo reproduktory ideální volbou pro hráče, kteří ocení i režim Game Turbo, jenž umožňuje nastavit oznámení či optimalizovat výkon pro hraní her.

V souvislosti s výkonem potěší i solidní výdrž, která činila vždy alespoň jeden den používání. Nabíjení o maximálním výkonu 33 W samotným číslem sice netrumfne některé konkurenty z Číny, z 0 na 70 % lze však telefon nabít za zhruba půl hodinku, což by mělo většině uživatelům naprosto stačit.

Oceňuji garanci tří let aktualizací OS.

Velkým plusem je podle mého názoru dlouhá podpora, konkrétně 3 roky velkých aktualizací OS a 4 roky bezpečnostních updatů. Prostředí MIUI sice nemusí vyhovovat každému, garance takto dlouhé podpory však může k nákupu mnohé přesvědčit.

Dokonalý telefon střední třídy?

Xiaomi 11 Lite NE 5G má spoustu výhod, ať už jde o cenu, velmi slušný hardware či příslib velmi dlouhé softwarové podpory. Přestože by mohl být i tento telefon v některých oblastech ještě lepší (například podporovat paměťové karty nebo mít oficiální certifikaci IP), nelze mu po měsíci používání příliš mnoho vytknout. I po dlouhodobějším používání mohu nákup Xiaomi 11 Lite NE doporučit, chybu rozhodně neuděláte.