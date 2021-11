Jak fotí Xiaomi 11 Lite NE? Vyzkoušeli jsme 64Mpx fotoaparát i noční režim

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Xiaomi 11 Lite NE, které nás zaujalo praktickým povrchem zad, nízkou hmotností či pěkným 90Hz AMOLED displejem s uhlopříčkou 6,55", disponuje kromě uvedeného rovněž fotovýbavou čítající 64Mpx hlavní fotoaparát, 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 5Mpx tele/makro kamerku. Kompletní specifikace si můžete prohlédnout v tabulce.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Tele/makro kamerka Selfie kamerka Rozlišení 64 Mpx 8 Mpx 5 Mpx 20 Mpx Světelnost f/1.8 f/2.2 f/2.4 f/2.2 Ohnisko/rozsah 26mm 119˚ 50mm 27mm Velikost senzoru 1/1,97" 1/4,0" 1/5,0" 1/3,4" Velikost pixelu 0,7 µm 1,12 μm 1,12 µm 0,8 µm Ostření PDAF AF AF fixní OIS ne ne ne ne

Než vydáme kompletní recenzi včetně zhodnocení kvalit jednotlivých fotoaparátů, můžete se sami podívat na to, jak snímky pořízené Xiaomi 11 Lite NE vypadají. V rámci testování jsme hlavní fotoaparát telefonu vyzkoušeli v různých světelných podmínkách – během dne, v umělém osvětlení i v naprosté tmě. Stejně tak se můžete podívat na ukázky z ostatních snímačů včetně makro režimu. Do komentářů nám nezapomeňte napsat, co na pořízené fotografie říkáte.