Máte rádi baklavu? Zřejmě jí bude „nasáklý“ celý Android 16

Ačkoliv mnozí z nás teprve netrpělivě vyhlíží Android 15, server Android Authority již odhalil kódové označení příští verze operačního systému s logem zeleného robůtka.

Kódové označení „Baklava“ chystaného Androidu 16 naváže na „Vanilla Ice Cream“, tj. označení pro Android 15. Pro neznalé dodejme, že baklava je tradiční dezert v albánské, arménské, turecké nebo například řecké kuchyni a je překvapením, že Google nezvolil zákusek či sladkost začínající na písmeno „W“, neboť se na Android 16 odkazuje také jako na „Android W“. V tuto chvíli se pouze můžeme domnívat, jaké novinky přinese Android 16, šušká se však, že by mohlo dojít k představení ve druhém čtvrtletí 2025, což by bylo značně neobvyklé vzhledem k tomu, že Google zpravidla uvádí nové verze Androidu až v srpnu, září či říjnu, viz přiložená tabulka. V každém případě lze předpokládat, že Google bude i nadále věrný modernímu minimalismu a zřejmě neopustí ani od tzv. Material You designu, který představil spolu s Androidem 12 a nebude chybět ani v Androidu 15.