Majitele Pixelů 4 trápí nefungující rozpoznávání obličeje, vrátí se k heslu

Nejnovější Pixely 4 od Googlu dorazily na trh s poměrně rozporuplnou výbavou – bez praktické ultraširokoúhlé kamery, s tradičně nízkou kapacitou baterie a displejem, u nějž zpočátku fungovala 90Hz obnovovací frekvence pouze při vyšším jasu. Ne všemi kladně přijatou inovací u Pixelů 4 je také absence čtečky otisků prstů, kterou nenajdete ani na zádech, ani v displeji. Jak jste se mohli dočíst v našem testu, nahradilo ji pokročilé rozpoznávání obličeje pomocí senzorů ukrytých v čele telefonu. Nejnovější aktualizace však činí tento způsob autentizace značně problémovým.

Some Pixel 4 owners encountering face unlock 'hardware not available' issue https://t.co/jrnV7czrd1 by @technacity pic.twitter.com/ay4wHxd7bo