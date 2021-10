Magic X by měl být prvním skládacím telefonem Honor. Dorazí možná ještě letos

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

V segmentu telefonů s ohebným displejem jednoznačně kraluje Samsung, který úspěšně rozvíjí rovnou dvě své řady. Konkurenci jihokorejský výrobce téměř nemá. Apple na telefony s ohebným displejem prozatím rezignoval, Motorola má spíše specialitu v podobě Rarzu 5G, Huawei je sužován sankcemi, které mu znemožňují do novinek nasazovat například 5G, a Xiaomi svou letošní skládací novinku prodává jen na domácím trhu.

Do hry by se však ještě v letošním roce mohl zapojit Honor, který již nespadá pod Huawei a může opět volně dýchat a rozvíjet se. Dle informací z weibo.cn bychom se mohli dočkat modelu Magic X, nicméně název není potvrzený. Šlo by však o logické označení, neboť řada Magic má u Honoru reprezentovat to nejlepší. O případně chystané novince se toho prozatím příliš neví. Vzhled by se měl inspirovat u Matu X2, ale rozhodně nemá jít o vzhledově zaměnitelné telefony. Aktuálně ale můžeme vycházet z toho, že by zařízení mělo menší venkovní displej a velký displej uvnitř, který by byl ohebný.

Navzdory nedostatku informací je nasnadě, že bychom se velmi brzy měli dozvědět více. Zatímco o výbavě nevíme vlastně nic, premiéra telefonu má dle současných informací proběhnout ještě do konce roku 2021.