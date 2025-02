MacBook Air s procesorem Apple M4 by měl přijít co nevidět

Známý analytik a novinář Mark Gurman, jenž už v minulosti mnohokrát přinesl přesné informace o produktech připravovaných v Cupertinu, ve svém newsletteru Power On pro Bloomberg informoval o tom, že Apple pilně pracuje na aktualizaci řady MacBook Air. Nepřekvapivě má být největší novinkou přechod na čip Apple M4, čímž nejnovější „křemík“ dostanou všechny MacBooky.

