Luxus z jiné garáže, Aston Martin F1 prý chystá vlastní smartphone

Mezi fandy mobilních technologií již legendární únikář Ice Universe přichází s další velmi zajímavou zprávou. Podle jeho informací má totiž značka, konkrétně tedy tým Formule 1 Aston Martin Aramco, který vlastní Lawrence Stroll, kanadský miliardář, jenž do týmu masivně investoval a přivedl i svého syna Lance Strolla jako jezdce, v plánu vlastní smartphone, který by měli vyrábět Číňané, o konkrétní značce však nepromluvil.

Aston Martin F1 co-branded phone is coming? It is rumored to be a Chinese brand! pic.twitter.com/GK2AtzCikS — I'm back! (@UniverseIce) April 29, 2025

Nicméně víme, že v minulosti se už objevilo několik telefonů využívajících značku britské luxusní automobilky od výrobců jako Nokia či Acer, v poslední době to pak byla například limitovaná edice Samsung Galaxy Z Fold2 Aston Martin Racing.

Kolegové z arenaev.com si dokonce zaspekulovali, kdo by mohl být výrobcem, který přinese nejnovější telefon odkazující na oblíbená auta Jamese Bonda. Nejdříve ale musíme do spekulace zasadit čínskou automobilku Geely, jež se v roce 2023 stala třetím největším akcionářem Aston Martinu. Proč? Protože právě Geely vlastní Meizu, jež je horkým kandidátem na to, aby vytvořilo telefon pro tým sídlící v Silverstone.