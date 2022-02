Lenovo ohlásilo finanční výsledky za poslední čtvrtletí. Bylo rekordní

Skupina Lenovo dnes oznámila čtvrtletní výsledky s historicky nejvyššími zisky a výnosy ve výši 20 miliard USD. Zaměření společnosti na inovace a udržitelný růst jí pomohly zorientovat se ve výzvách v oblasti dodávek a zajistilo ji rychlý rozvoj a ziskovost ve všech klíčových obchodních segmentech a geografických oblastech.

Lenovo delivers historic results as innovation continues to fuel sustainable profitability growth.



⬆ Q3 net income up 62% YoY to US$640M

⬆ Q3 net margin up ~1pt YoY to 3.2%

⬆ Revenue tops US$20B for the first time



