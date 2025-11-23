Legendární Marshall masivně zlevňuje, ceny jsou teď i poloviční

Marshall nejlevněji za celý rok
Minimálně 20 hodin poslechu, a to jak doma, tak u vody díky certifikaci IP67. To je Middleton, reproduktor v typicky stylovém designu, který si Marshall osvojil. Nezalekne se ani vody a už vůbec ne písku, takže s vámi zvládne cestovat kamkoli.
A jak zní? Middleton využívá techologii True Stereophonic, takže vám zaručí unikátní formu více směrového stereo zvuku. A pokud ani to nestačí, můžete zvuk amplifikovat pomocí dalších reproduktorů – tak dosáhnete ještě lepšího zážitku.
Ti, kteří hledají něco kompaktnějšího, mohou sáhnout po stejně odolném Emberton II. Na kvalitě ale rozhodně neubral, ba naopak – nabíječku nechte klidně doma, protože vydrží i přes 30 hodin hraní na jedno nabití.
- Marshall Middleton jen za 4 489 Kč (běžně 7 489 Kč)
- Marshall Emberton II jen za 2 189 Kč (běžně 2 689 Kč)
Sluchátka v akci
S krystalově čistým zvukem počítejte i ve sluchátkách Minor IV, která ve své 43% slevě spadla z 3 289 Kč na pouhých 1 889 Kč. Tyhle pecky do uší jsou vyšperkované po všech směrech. Mají upravený design pro ještě větší pohodlí, vydrží přes 30 hodin hraní a z formy je nedostane ani trocha vody.
A pokud dáváte přednost větším sluchátkům, do slevy padly i Major IV. I u nich najdete typický Marshall zvuk a stylový vzhled. Slibují více než 80 hodin poslechu a rychlé nabíjení, takže během 15 minut máte zpět 15 hodin.
- Marshall Minor IV jen za 1 889 Kč (běžně 3 289 Kč)
- Marshall Major IV jen za 1 489 Kč (běžně 1 589 Kč)
Kupujte akční repráky a sluchátka Marshall už teď na mp.cz.