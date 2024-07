Kvalita především. Spotify chystá předplatné Deluxe pro fajnšmekry

Spotify se stalo postupem času pro mnohé synonymem pro streamování hudby, ačkoliv je na trhu také několik dalších služeb, které nabízejí podobný zážitek. Některé z nich, jmenovitě například Tidal, přitom zvolily odlišný přístup od Spotify a od počátku se snaží zaměřovat na kvalitu poslechu, která je pro mnohé uživatele Spotify víceméně nepodstatná, i když si vedení společnosti uvědomuje, že by situaci mohlo změnit a ještě na tom vydělat.

Q2 results are out and it was a strong quarter. Lots of reasons why it’s such an exciting time for us. Here’s a sneak peek, but I’ll share more in a few minutes on our investor call. Congrats to the team and huge thanks to all the Spotify listeners around the world. pic.twitter.com/xSJThffXQd