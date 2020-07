Kapacita baterie chystaného MacBooku prozrazena

Baterie doposud neoznámeného zařízení Apple prošla certifikací úřadu UL Demko, která odhalila kapacitu 4 380 mAh. Podle informací Venkateshe Babu lze z uvedeného napětí usuzovat, že půjde o baterii určenou pro nový MacBook. Pravděpodobně se tak objeví v novém MacBooku Air, případně novém 12" MacBooku. Zmíněná zařízení by mohla ke konci roku dorazit již s novým, energeticky efektivním, procesorem Apple Silicon, jenž by si tak teoreticky mohl vystačit i s menší kapacitou baterie.

Possible Upcoming Apple Macbook battery model (A2389) appeared on 3C and UL Demko certifications.

4380mAh #Battery

Going by the voltage it could not be the iPhone battery.#Apple #A2389 #Macbook pic.twitter.com/5Re2oj4Bpz