Kam se ubírá Realme? Vyzpovídali jsme spoluzakladatele Madhava Shetha

Značka Realme na trhu s chytrými telefony působí pouze tři roky, ale přesto je o ní velmi slyšet. My jsme proto vyzpovídali ambiciózního vizionáře a spoluzakladatele značky – Madhava Shetha.

Madhav Sheth je spoluzakladatelem úspěšné společnosti Realme. Ambiciózní vizionář, který má za sebou kariéru i v konkurenční firmě Oppo, momentálně zastává post výkonného ředitele evropské a indické divize Realme a my jsme od něj získali exkluzivní informace o vývoji, strategii a budoucnosti firmy.

Realme je nejrychleji rostoucí značka. Co chystá? - ROZHOVOR

Společnost Realme začala na trhu působit v roce 2018 a momentálně je nejrychleji rostoucí značkou na světě. Jak jste takového růstu dosáhli?

Tento rok jsme slavili tříleté výročí, které připadlo na 20. srpna, a pár dní před ním jsme získali více než 100 miliónů aktivních uživatelů. Za poslední čtvrtletí jsme opravdu nejrychleji rostoucí značkou světa a chceme jí být i nadále. To se nám daří, protože jsme komunita, nasloucháme našim zákazníkům a klademe velký důraz na kvalitu našich produktů. Design a výkon chytrých telefonů je pro nás prioritou.

Prezident Sky Li prozradil, že by chtěl do roku 2023 prodat 100 miliónů telefonů. Myslíte, že je tento cíl dosažitelný?

Mou povinností je plnit jeho vize a věřím, že se mi tento cíl povede naplnit už do konce roku 2022.

Za necelý rok jste se na českém trhu vyšplhali do TOP 5. Kde se momentálně v žebříčku nacházíte?

V Česku jsme momentálně v TOP 4, v Evropě v TOP 5.

Jaké máte ambice do příštího roku?

Rádi bychom se posunuli do TOP 3.

Zaznamenali jste na českém trhu nějaké speciální požadavky zákazníků?

Myslím, že zákazníci po celém světě se od sebe moc neliší. Všichni chtějí dobrý výkon a adekvátní cenu. Naší cílovou skupinou jsou mladí. Tato komunita má velká očekávání a od své elektroniky chce jen to nejlepší. Pokud zvládneme uspokojit ji, ostatní komunity ke koupi přesvědčíme mnohem snadněji.

Jak dlouho v Realme trvá vyvinout jeden telefon?

Přibližně 150 dní. V dnešní době je velmi důležité aktualizovat modely v krátkém časovém rozmezí. Zákazníci nechtějí za technologií zaostávat a ta se pohybuje velmi rychle vpřed. Nové modely tak přinášíme na trh co šest až osm měsíců.

Na českém trhu máte silné zastoupení v nízkém a středním segmentu. Máte také spoustu telefonů v podobné cenové kategorii. Jakou to má výhodu?

Zákazníkům dáváme na výběr ze všech cenových kategorií. Máme technologii pro každého, to byl vždy náš cíl. V průběhu let jsme představili několik nových sérií a nabízíme všechny typy chytrých telefonů, od základních až po ty prémiové.

Máte v plánu uvézt na trh ještě pokročilejší sérii, než je GT a konkurovat jiným prémiovým telefonům v odlišných cenových kategoriích?

My se v prvé řadě snažíme telefony inovovat, takže záleží, o jakou inovaci by se jednalo. Nový telefon vyvineme a až poté ho přiřadíme do nějaké cenové kategorie.

S jakými inovacemi teď přicházíte na trh? Co lidé chtějí?

Jakákoliv inovace musí být praktická, použitelná a odolná. Pokud nebude tyto faktory splňovat, na masovém trhu neobstojí. A já si myslím, že cokoliv, co může člověku zjednodušit každodenní život, je velmi inovativní. Příkladem je magnetické bezdrátové nabíjení, které funguje stejně rychle jako drátové nabíjení. To Realme uvedlo na trh jako první. Snažíme se přemýšlet nad tím, jak lidem ušetřit čas. Věříme, že je to praktické a lidé to ocení.

Hodně se mi líbil MagDart. Myslím, že je velmi užitečný. Jak na něj reagovali zákazníci? Je to něco, co lidé chtějí? Chcete tuto technologii použít i u jiných telefonů ve vašem portfoliu?

Lidé potřebovali magnetické bezdrátové nabíjení pro Android. Spoustu bezdrátových nabíječek už viděli, ale nabíjení bylo vždy pomalé. Zamýšleli jsme se tedy nad tím, jak vyvinout bezdrátové nabíječky, které budou podobně rychlé jako ty drátové. To byl náš jediný těžký úkol před vývojem MagDartu.

Někteří výrobci tvrdí, že takto rychlé nabíjení může ublížit životnosti malé baterky. Je to pravda?

Ne, jedná se o jednu z nejbezpečnějších technologií. Vyvinuli jsme hodně nabíječek, po celém světě máme spoustu uživatelů a nikdo si nikdy na nic nestěžoval.

Hodně se u svých chytrých telefonů soustředíte také na kameru, že?

Ano, myslím, že kamera je momentálně velmi důležitá, a to zvlášť pro teenagery, kteří aktivně používají sociální sítě, jako je Instagram nebo TikTok. Tam hraje kamera důležitou roli, a proto má ta naše už předem zabudované filtry.

A jak to vidíte s 5G sítí?

5G síť je budoucnost, to musíme všichni pochopit. U jakéhokoliv telefonu hraje nejdůležitější roli design a výkon. Telefon GT, který mám nyní já, váží 174 gramů a podporuje právě 5G síť. Je to jeden z nejtenčích 5G telefonů, který jsme kdy vyvinuli. Chceme přinášet na trh 5G telefony, které nebudou velké. GT je krásný, lehký a tenký.

Když mluvíte o tenčím nebo lehčím telefonu, vždy tam bude muset být nějaký kompromis mezi tím, jak bude telefon tenký a jak bude mít velkou baterku.

S rychlým nabíjecím systémem se telefon nabije za méně než 40 nebo 45 minut. A když tento systém máme, myslím, že menší baterie bude stačit každému.

Naši čtenáři si často stěžují, že na českém trhu nemáme malé telefony s úhlopříčkou 5 palců nebo dokonce menší než 5 palců. Myslíte si, že je ve vašem portfoliu pro takové zařízení místo?

Nemáme problém vyvinout jakýkoliv telefon, který zákazníci chtějí. Momentálně ale naše cílová skupina, tedy mládež, chce telefony s velkou obrazovkou. Na tom mohou mladí pohodlně sledovat obsah nebo hrát hry. Myslím, že se soustředíme na něco, co je teď relevantnější.

Značka Realme nevyrábí jen chytré telefony. Ve svém portfoliu máte také notebooky, wearables nebo zařízení do chytré domácnosti. Jaké máte plány v tomto odvětví na českém trhu? Plánujete představit nějaká zařízení i v Česku?

Rozhodně. Rád bych představil laptopy a chytré hodinky.

Takže si lidé mohou pořídit hodinky a laptopy značky Realme pod vánoční stromeček?

Pravděpodobně ano.

Děkujeme za rozhovor!