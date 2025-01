Připlatíme si několik tisíc? Řada Galaxy S25 od Samsungu možná podraží

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Do představení Samsungů Galaxy S25 nám zbývají necelé dva týdny. Na první pohled vás novinky asi do křesla neusadí, protože vizuálních změn bude poskrovnu. Na druhou stranu výbava má přinést jasnější displeje, výkonnější a úspornější procesory, očekává se lepší výdrž a jisté upgrady kolem fotoaparátů. Řada Galaxy S25 také konečně odhalí finální podobu prostředí One UI 7 s Androidem 15.

Otazníky se tradičně do poslední chvíle vznášejí nad cenami a nejinak je tomu i letos. Objevovaly se spekulace, že Samsung s cenami hýbat vesměs nebude, ale poslední informace z internetového obchodu Zanetti Shop naznačují možné výrazné zdražení. V krajním případě má jít až o 100 eur, což je v přepočtu zhruba 2,5 tisíce korun.

Galaxy S25

Základní vlajkový model bude i letos dostupný ve třech paměťových variantách, přičemž bohužel základem má být nadále zcela nedostatečných 128 GB. Tato verze má startovat na částce 973 eur, což je po přepočtu zhruba 24,5 tisíce korun. Pokud by se cena potvrdila, znamenalo by to pro českého zákazníka rozdíl 2,5 tisíce korun oproti řadě Galaxy S24. Ve srovnání s řadou Galaxy S23 jde o nárůst o tisíc korun při zahájení prodeje.

Verze s 256GB pamětí, kterou lze považovat za bezpečný základ, má stát 1 036 eur, tedy v přepočtu 26 tisíc korun. Oproti loňsku jde o příplatek 2,5 tisíce korun, ve srovnání s předloňskem o příplatek tisíc korun. Poprvé má základní vlajková loď nabídnout i 512GB variantu, jejíž cena má být 1 162 eur, tedy zhruba 29 tisíc korun.

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Prostřední model nabídne pouze dvě paměťové varianty, avšak začíná na solidních 256 GB. Tato verze má stát 1 246 eur, což je v přepočtu 31,5 tisíce korun. Bohužel jde ve srovnání s loňskem o skok o 3,5 tisíce korun. Pokud bychom porovnávali s řadou S23, je navýšení ceny „jen“ o 1 500 Kč. Za 512GB verzi bychom měli zaplatit 1 371 eur, tedy odhadem 34,5 tisíce korun. I zde by šlo o příplatek 3,5 tisíce korun oproti loňsku.

Vrcholný model s přídomkem Ultra má v 256GB verzi stát 1 571 eur, což je v přepočtu 39 tisíc korun. Opět jde o příplatek 3,5 tisíce korun ve srovnání s cenou Galaxy S24 Ultra při zahájení prodeje. Prostřední varianta s 512GB interní pamětí má vyjít na 1 696 eur, což je po přepočtu 42,5 tisíce korun. Meziroční navýšení ceny je zde již 4 tisíce korun. Vrcholná varianta s 1TB pamětí má stát 1 948 eur, tedy po přepočtu 49 tisíc korun. Meziročně by šlo o rozdíl 4,5 tisíce korun.

Závěrem zbývá dodat, že stále jde o cenové odhady, které nejsou oficiálně potvrzeny. Doufejme, že případný nárůst cen nebude tak dramatický, jak nastiňují současný únik.