Kaktus prodloužil možnost si aktivovat „Boží“ datový balíček až do neděle

Kaktus začátkem prosince představil nový datový balíček, který může okamžitě aspirovat na dost možná nejlepší řešení na českém trhu. Posuďte sami. Za 200 Kč měsíčně vám Kaktus nadělí 6 GB dat a navíc zcela neomezená data pro potřeby sociálních sítí. Do kategorie sociálních sítí spadá používání aplikací Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, Snapchat a Twitter. Pokud odhlédneme od TikToku, jsou zastoupeny snad všechny v dnešní době nejpoužívanější sociální sítě a aplikace pro zasílání zpráv. Dodejme, že není zapotřebí nejprve vyčerpat 6 GB na běžný internet, abyste se dostali k neomezeným datům na sociální sítě.

Od samého počátku virtuální operátor avizoval, že jde o časově limitovanou akci. Pokud si však balíček aktivujete a vždy budete mít dostatečný kredit na jeho obnovu, můžete jej využívat teoreticky navždy, případně do doby, než jej operátor sám zcela zruší. Původně mělo být možné datový balíček aktivovat do konce prosince. Operátor se však rozhodl, že nabídku aktivace o pár dní prodlouží. Aktuálně tedy platí, že si balíček 6 GB dat a neomezeného datování na vybraných sociálních sítí můžete aktivovat do neděle 4. ledna 2021.

Nový „Boží“ balíček si může aktivovat každý zákazník Kaktusu bez ohledu na to, zda doposud měl/neměl aktivovaný jiný datový balíček. Pakliže nějaký balíček máte, aktivací se přepnete na nový balíček a data, která jste měli, se vám jednoduše přičtou. Tím se dostáváme k další výhodě datových balíčků od Kaktusu, tou je převádění volných jednotek do dalších měsíců. Pokud byste balíček neustále platili a nevyužívali, budete mít například po třech měsících již 18 GB dat.

Stáhnout Kaktus