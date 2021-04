Kaktus opět nabízí nejlepší datový balíček na trhu za 200 Kč

Fotografie: Kaktus

Kaktus, virtuální operátor v síti T-Mobile, nabízí od 16. dubna svým zákazníkům jedinečný balíček na mobilní surfování. Neomezená data na vybrané sociální sítě a k tomu dalších 6 GB, to vše za 200 korun na 30 dnů. Noví zákazníci také nepřijdou zkrátka, stačí si objednat na Kaktus e-shopu SIM kartu ze speciální edice. Ta obsahuje nejen uvedenou porci dat, ale i 100korunový kredit. Na aktivace balíčku i nákup SIM karty mají zákazníci čas až do konce května 2021.

„Když jsme tuto limitovanou nabídku představili loni v prosinci, zájem zákazníků nás opravdu potěšil. Každý druhý mobilní surfař si zvolil právě tento balíček – 6 GB a neomezená data na sociální sítě,“ říká David Milota, manažer zodpovědný za značku Kaktus, a dodává: „Navíc třetina z nich byli zákazníci, kteří internet v mobilu dosud vůbec nevyužívali.“

Balíček obsahuje 6 GB plus neomezená data na sociální sítě: Facebook, Facebook Messenger, Instagram, Twitter, Snapchat a WhatsApp. To vše za 200 Kč na 30 dnů. Zapnout si jej mohou zákazníci až do 31. května 2021. Surfovat mohou za stejných podmínek i v následujících měsících, dokud si balíček sami nezruší, nebo nebudou mít dostatečný kredit. Nevyčerpané jednotky Kaktus převádí do dalších měsíců bez omezení.

Kdo není zákazníkem Kaktusu, nemusí smutnit. V e-shopu čeká speciální edice SIM karty se stejnou porcí dat – 6 GB a neomezená data na vybrané sociální sítě. V ceně SIM karty (200 Kč) je nejen zapnutý balíček na první měsíc, ale i 100korunový kredit. Užívat si surfování na sociálních sítí bez omezení pak mohou zákazníci podle libosti, dokud si jarní balíček sami nevypnou. SIM kartu bude možné objednat v e-shopu do 31. května 2021.