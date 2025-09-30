Jeden telefon, třináct dárků. K Xiaomi 15T dostanete rekordní počet benefitů

Xiaomi se rozhodlo nové Xiaomi 15T a 15T Pro nejen skvěle vybavit a nacenit – s cenou se můžete dostat už na 9 990 Kč – ale také k nim přihodit doslova rekordní množství benefitů. Ty nejzásadnější slevy, výkupní bonus a dvojice nejhodnějších dárků vám hned na začátku ušetří až 11 640 Kč, a to jsme zatím využili jen 5 z celkových 13 benefitů. A všech pět máte šanci získat jen do 19. října.
Benefity, které vám ušetří až 11 640 Kč
- 1) Slevový kód: až 3 500 Kč
- 2) Výkupní bonus: až 3 000 Kč
- 3) ISIC sleva: až 1 644 Kč
- 4) Dárek: Xiaomi Band 10 v hodnotě 1 099 Kč
- 5) Dárek za recenzi: tyčový vysavač Xiaomi v hodnotě 2 399 Kč
Bezplatná oprava displeje i VIP salonek
Kromě toho na vás při koupit Xiaomi 15T nebo 15T Pro čeká předplatné hned několika služeb na 3-4 měsíce zdarma, ať už jde o Spotify, YouTube nebo pokročilou AI od Googlu. Je tu ovšem i jedna specialita, kterou by k telefonu čekal málokdo – VIP vstup do exkluzivního letištního salonku Dragonpass. A za zmínku stojí také bezplatná oprava displeje v případě jeho poškození (například pádem na zem) do 6 měsíců od zakoupení a mimozáruční oprava.
- 6) YouTube Premium – 3 měsíce zdarma
- 7) Spotify Premium – 4 měsíce zdarma
- 8) Google AI Pro – 3 měsíce zdarma
- 9) Bezplatná oprava displeje – 6 měsíců
- 10) Mimozáruční oprava
- 11) VIP zákaznický servis – 24 měsíců
- 12) Vstup do exkluzivního letištního salonku
13) Prodloužená záruka zdarma
A na závěr ještě jeden z nejpříjemnějších benefitů. Speciálně u Mobil Pohotovosti získáte k novému Xiaomi navíc 3letou záruku zdarma, tedy prodlouženou o jeden rok nad rámec standardní dvouleté zákonné lhůty.