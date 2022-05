Jak se žije s ochranným sklíčkem a pouzdrem PanzerGlass pro Apple Watch 7?

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

V redakci máme chytré hodinky Apple Watch 7 45 mm a již nějaký ten pátek testujeme příslušenství od PanzerGlass, konkrétně pouzdra Full Protection v černé a čiré barvě a sklíčka Screen Protection. Zda se nákup vyplatí prozradí dnešní článek, který je zaměřen na dlouhodobé zkušenosti.

PanzerGlass Full Protenction

Nejdříve se podíváme na rámečky PanzerGlass Full Protection. Jde o pouzdro, které zasahuje přes boky hodinek a jeho hlavní výhodou je, že kryje prakticky všechny náchylné části hodinek. Líbí se nám, že pouzdro nijak nedegraduje citlivost dotykové vrstvy, ta nám přijde dokonce ještě lepší než v případě sklíček. Rámečky lze zakoupit v černé či průhledné pro obě velikosti, je však nutné počítat s tím, že lehce pozmění design hodinek. To proto, že zasahuje přes hrany, hodinky jsou tedy o něco masivnější.

Rámeček se nijak nelepí, což může přinést i jisté nevýhody – mezi hodinky a rámeček se může dostat voda či prach, proto je spíše vhodný pro ty, kteří chtějí mít absolutní jistotu, že se jim hodinky nepoškrábou, ale nepatří mezi vášnivé plavce. Samozřejmě není problém rámeček sundat, vysušit a vrátit zpátky, ovšem pokud jste aktivní sportovec, více oceníte sklíčko Screen Protection. Oceňujeme také snadnou dostupnost ovládacích prvků, tedy tlačítka a korunky. Korunka stále vystupuje nad okolní povrch, není tedy problém hodinky ovládat tak, jak jste zvyklí. Cena 799 Kč je přiměřená, v porovnání s cenou nového displeje pro Apple Watch 7 pak dokonce směšná. Pokud si totiž displej rozbijete, můžete zaplatit okolo 7 tisíc korun.

Možná se ptáte, jak je to s kompatibilitou zahnutého displeje, kterým se nová generace Apple Watch 7 pyšní. I okraj displeje je stále dobře viditelný, dochází k zakrytí jen nepatrné části hrany displeje, což poznáte především v momentě, kdy si nastavíte ciferník s čísly, která jsou těsně u okraje.

Nás více zaujala čirá varianta, protože tolik nemění design hodinek, je to však způsobeno tím, že máme ocelové Apple Watch, kterým to v čirém pouzdře přeci jen sluší více. Na druhou stranu, černá varianta je matná se soft-touch povrchem, je tedy na dotek příjemnější než lesklá čirá. Oceňujeme také, že pro nacvaknutí pouzdra není nutné sundávat řemínek, výřez pro něj je dostatečně velký.

PanzerGlass Screen Protector

Nelíbí se vám pouzdro? Nevadí, zakoupit můžete i sklíčko Screen Protector. Můžete jej pořídit pro větší i menší variantu hodinek, je však nutné počítat s tím, že okraje displeje jsou lehce zakryté. Ne snad natolik, že by to vadilo výhledu, ale opět, pokud máte rádi ciferník s čísly na okraji displeje, kousek se ztratí. Je to daň za to, že je displej chráněn a lepivá vrstva zkrátka má bohužel své limity. Výhodou je, že v balení naleznete kromě čistícího setu na displej také rámeček, který stačí zacvaknout na tělo hodinek a díky tomu se vám podaří sklo nalepit naprosto přesně, navíc ve většině případů bez bublinek.

Pokud by se nepodařilo, lze využít přibaleného nástroje, kterým zbytek bublinek vytlačíte směrem k okraji displeje. Citlivost displeje nebyla dle našich zkušeností nijak poznamenaná a oceňujeme odolnost. Nejednou se nám stalo, že jsme displejem hodinek lehce chytli za zárubně dveří (věděli jste, že tento zvuk může bolet?), ovšem hodinky i sklíčko to přežily bez újmy, tedy bez prasknutí. Uff... Problémem není ani voda, která se pod sklíčko za celou dobu nedostala.

Cena? Shodná, 799 Kč. Když si připomeneme cenu výměny displeje, jde o částku, kterou si opravdu rádi dovolíte.