Jak bude vypadat Apple iPhone 16? Výrobce příslušenství má jasno a vše prozradil

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nejen pro fanoušky Applu, ale také pro všechny zájemce o produkty Apple, dnes nastal velký den. V 19:00 začne očekávaná zářijová tisková konference, která má překypovat novinkami. Největší pozornost na sebe samozřejmě strhnou nové iPhony 16. Pokud se už nemůžete dočkat, máme pro vás řešení.

Vzhled je do značné míry oficiálně odhalen prostřednictvím výrobce příslušenství Pitaka, který už má v nabídce takřka vše, co byste si k chystaným iPhonům mohli pořídit. Víme také, že sestava nových telefonů se nijak měnit nebude a můžete se těšit na iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max.

Na první pohled můžeme vidět, že výraznější změna se dotkne základních iPhonů 16 a 16 Plus, které si uchovají dva zadní fotoaparáty, ovšem letos budou umístěny pod sebou. Rozpoznávacím znamením všech čtyř novinek bude nové akční tlačítko na pravém boku, které je skrze pouzdra velmi dobře viditelné. Veškeré další podrobnosti se dozvíme již dnes večer.