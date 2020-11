iPhone 12 Pro se v žebříčku DXOMark umístil na 4. místě. Na špičku nestačí

Odborníci z francouzského DXOMark zveřejnili verdikt o fotoschopnostech nového iPhonu 12 Pro. Zařízení, které je kromě hlavního snímače a ultraširokoúhlého objektivu vybaveno rovněž dvojnásobným teleobjektivem a také LiDAR senzorem, získalo celkem velmi pěkných 128 bodů. V oblasti fotografií obdržel iPhone 12 Pro konkrétně 135 bodů, za video poté 112 bodů.

