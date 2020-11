Uhádnete, kolik bodů nasbíral Pixel 5 v žebříčku DxOMark?

Pokud dáte na názor testerů z DxOMark, určitě vás bude zajímat, kolik bodů nasbíral „vlajkový“ Pixel 5. Novinka si vysloužila o 8 bodů více než loňský Pixel 4, získala tak celkem 120 bodů, díky čemuž se nejlépe vybavený Pixel současnosti umístil v žebříčku TOP 15 nejlepších fotomobilů. Telefonu bohužel v rámci testovacích kritérií ublížila absence teleobjektivu. V oblasti fotografií získal 129 bodů, v disciplíně natáčení videa 107 bodů a za zoomovací schopnosti obdržel pouze 49 bodů.

With a Photo sub-score of 129, the @Google #Pixel5's key strengths include exposure, color, and autofocus, as well as well-controlled artifacts.



