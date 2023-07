Nafotil pro Samsung fascinující detaily zvířat. Poznejte je a vyhrajte S23 Ultra

Fotografie: Samsung

Co se stane, když se instagramový fotograf a influencer vydá s telefonem Samsung Galaxy S23 Ultra do zoo, aby zachytil co nejatraktivnější detailní záběry? Přesvědčit se teď můžete sami díky kampani, kterou zahájila společnost Samsung se zoologickou zahradou Safari Park Dvůr Králové. Influencer Honza Řeháček vytvořil parádní fotografické hádanky a v soutěži Poznáš mě? spuštěné právě dnes můžete vyhrát mimo jiné zrovna Galaxy S23 Ultra. Nejlepší smartphone s fotoaparátem od Samsungu budou využívat i chovatelé zoo ve Dvoře Králové k dokumentaci své práce. Soutěž potrvá do 30. 7. a vítěze vyhlásíme o den později na soutěžních stránkách a sociálních sítích Safari Parku.