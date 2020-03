Huawei P40 je zlatou střední cestou k OLED displeji, 5G a 3 fotoaparátům

Fotografie: huawei.com

Počínaje dnešním odpolednem má Huawei zkompletovanou svou nejnovější řadu P40. Již před několika týdny jsme se dočkali levných P40 Lite a P40 Lite E. Dnes výrobce představil špičkové P40 Pro a P40 Pro+ a také pomyslný střed řady zvaný zcela jednoduše Huawei P40. Úvodem řekněme, že se jedná o velmi dobře vybavený telefon, který však ještě nespadá do kategorie přerostlých. Oblé tvary budou zajišťovat vcelku pohodlný úchop. Za vyzdvihnutí stojí, že se výrobce odhodlal k alespoň základní zvýšené odolnosti dle IP53.

Rozměry na rozumných hodnotách se podařilo udržet díky „pouze“ 6,1palcovému OLED displeji s Full HD+ rozlišením. Přímo do zobrazovače je integrována optická čtečka otisků prstů. Došlo také na podlouhlý průstřel, ve kterém své místo našel čelní fotoaparát s 32 megapixely a světelností f/2.0 a také infračervený senzor.

Pokud se na něčem u P40 nešetřilo, je to procesor. Nasazen je totiž moderní a výkonný Kirin 990 s podporou 5G. Připravena je i více než dostačující 8GB operační paměť a 128GB úložiště. Pokud by vám to bylo málo, bude přítomen slot na paměťovku, bohužel ale nestandardního typu nano SD. Systém je založen na Androidu 10 a nadstavbě EMUI 10.1. Jak asi správně tušíte, Google služby budou chybět, což telefon konkurenčně zásadně znevýhodňuje.

Huawei P40

Zadní strana je domovem tří fotoaparátů, které by měly uspokojit většinu náročnějších uživatelů. Hlavní snímač má 50 megapixelů se světelností f/1.9. Doplňuje jej ultraširokouhlý objektiv s 16 megapixely a světelností f/2.2 a nakonec ještě 8megapixelový teleobjektiv se světelností f/2.4, optickou stabilizací a možností scénu třikrát bezztrátově přiblížit.

Z další výbavy, kromě již zmíněné podpory sítí 5G, stojí za zmínku Bluetooth 5.1 nebo také nejnovější standard Wi-Fi 6. Baterie dostala do vínku kapacitu 3 800 mAh a podporu rychlého nabíjení 22,5 W. Bohužel již chybí bezdrátové nabíjení, což je škoda.

Huawei P40 si můžete již dnes na českém trhu předobjednat. Cenu výrobce stanovil na 18 999 Kč, to není málo. Meziročně se jedná o 3tisícový nárůst a pokud ke všemu připočteme komplikaci v podobě absence Google služeb, nebude to mít novinka lehké. Na úplný závěr dodejme, že Huawei P40 se začne prodávat 6. dubna, a to v běžných obchodech a rovněž se objeví v nabídce operátora O2.